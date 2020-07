Victoria e David Beckham in Puglia si godono un resort extralusso con tutta la famiglia (Foto) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La famiglia Beckham è in vacanza in Puglia, anche questa estate 2020 David e Victoria Beckham hanno scelto il Sud Italia e una regione meravigliosa per un pieno di relax. I Beckham soggiornano in un resort extralusso e sembra che sarà la location per il matrimonio di Brooklyn. Il primogenito della splendida coppia è già pronto per le nozze, con lui in vacanza in Puglia c’è anche la fidanzata, Nicola Peltz. Sono quindi davvero vacanze speciali per Victoria e David con la nuora e i preparativi per un matrimonio che immaginiamo sarà spettacolare. E’ la rivista Chi che li ha paparazzati tutti insieme, sono a Brindisi nel ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Victoria David Per David e Victoria Beckham vacanze extralusso in Puglia con i figli e la nuora TGCOM Per David e Victoria Beckham vacanze extralusso in Puglia con i figli e la nuora

Per il secondo anno consecutivo, David e Victoria Beckham hanno scelto la Puglia per le loro vacanze estive in famiglia. Con loro ci sono tutti i figli e Nicola Peltz, che presto convolerà a nozze con ...

Brookly Beckham, le foto della proposta

Mi prenderò cura di te per sempre ? ? ” queste le parole con cui il primogenito di Victoria e David ha deciso di accompagnare gli scatti.

