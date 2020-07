Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 19:45 (Di mercoledì 29 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA SULLA PROVINCIALE BRACCIANESE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD OSTERIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO SIGNORELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA ... Leggi su romadailynews

