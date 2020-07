Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: TIM riceve una terribile diagnosi! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sarà davvero un periodo da incubo quello che attende Tim Saalfeld (Florian Frowein) nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 30 luglio 2020Dopo aver scoperto il tradimento di Nadja (Alla Lena Class), aver perso la donna che ama e aver visto distrutto il patrimonio di famiglia, il ragazzo si troverà infatti ad affrontare un vero e proprio incubo che riguarderà la sua salute… Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Tim perde Franzi Tim e Franzi soccorrono Nadja dopo la sua caduta, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldDa quando è entrato in scena, Tim ha commesso parecchi errori… e li pagherà tutti (con gli ... Leggi su tvsoap

