Scontro Minniti-Boschi sui migranti. L’ex ministro: “C’è correlazione tra sbarchi e Covid”. Ecco cosa risponde lei (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non sono andate giù a Maria Elena Boschi, plenipotenziaria di Italia Viva, le dichiarazioni sui migranti del suo ex compagno di governo Marco Minniti. “C’è un’evidente correlazione tra immigrazione e Covid, e negarlo fa vincere Salvini”, aveva sostenuto il deputato dem in un’intervista al Foglio. Parole che hanno sollevato un’ondata di polemiche all’interno del centrosinistra e hanno spinto pure la renziana Boschi ad intervenire, nonostante il suo partito non si collochi più in quell’area politica. “Tecnicamente il coronavirus è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi”, ribatte oggi al Corriere della Sera. E passa all’attacco dell’ex alleato: “La narrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

