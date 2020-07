Sampdoria, Osti: «A Ranieri va il merito della salvezza. Rimarrà con noi» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Carlo Osti ha fatto il punto della situazione in casa Sampdoria: le dichiarazioni del direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan. FUTURO – «Siamo al punto che ci incontreremo per parlare dei rinnovi. Ora pensiamo al campionato. Abbiamo raggiunto una salvezza importante e inaspettata con quattro giornate d’anticipo. Pensavamo di soffrire di più. Ci siederemo al tavolo con Ranieri per valutare tutte le situazioni, una per una». Ranieri – «È a lui che va il merito di questa salvezza, sarà il ... Leggi su calcionews24

