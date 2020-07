"Non volevo offendere nessuno". Bocelli travolto dalle polemiche per l'intervento a fianco di Salvini: la replica con cui sistema gli odiatori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo le polemiche che ha sollevato il suo intervento al Senato sul coronavirus, Andrea Bocelli è costretto a chiedere scusa. Il cantante che aveva confessato di essersi sentito umiliato e offeso a causa del lockdown e di aver spontaneamente deciso di trasgredire le regole, ha diffuso un videomessaggio. "Lo scopo del mio intervento al Senato - ha spiegato - era quello di sperare in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità, possano sperare di vivere 'da bambini', giocando tra loro, abbracciandosi, come devono fare i bambini per poter crescere sani e sereni. Questo solo era il senso del mio intervento ed a tutti quelli che a causa del modo in cui mi sono espresso - sicuramente non il più felice ... Leggi su liberoquotidiano

Miralem_Pjanic : C'è chi scrive la storia e chi la legge. C'è chi scrive la storia e chi la rilegge. C'è chi scrive la storia e chi… - CarlottaFerlito : Ho comprato l’Apple Watch a gennaio scorso per sfizio (ma anche perché volevo fare una “cosa losca” che però non so… - fattoquotidiano : Fontana, tutte le versioni sui camici: da “non sapevo nulla” al bonifico per il cognato. E ora dice: “Volevo partec… - M00NSVT : non io che all'asilo quando le mie amichette volevano venire a casa mia e io volevo dormire dicevo che ero una fata… - AndreaInterNews : @Kataklinsmann Non volevo dirlo io ma spero di essere smentito. -