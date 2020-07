Non solo Pirlo: la Juventus Under 23 accoglie un altro ex bianconero (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus non si ferma, nemmeno quando si tratta della squadra Under 23 che milita in Serie C. La formazione B, infatti, sta preparando la nuova stagione con un profondo rinnovamento. Il primo tassello è l'inserimento di Andrea Pirlo nel ruolo di prima guida tecnica. Il "Maestro" farà così il suo esordio da allenatore, sperimentando in un ruolo decisamente nuovo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Goal.com, potrebbe non essere l'unica novità.SUPERVISOREAnche un altro ex Juventus è vicino al ritorno: si tratta di Marco Storari. Spetterà a lui il ruolo di supervisore tecnico. L'ex portiere ha militato nella Vecchia Signora per sei stagioni, conquistando cinque scudetti e due Coppe Italia. Storari laverà a stretto contatto con lo stesso ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Amazzonia. Brucia il Pantanal: triplicati gli incendi nella zona umida più grande del mondo Rai News Regione: covid, giudizio negativo della Commissione (1)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca sul bilancio della Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria conseguente al ...

Recovery, “all’Italia più sussidi: 87,4 miliardi”.

Non solo: su questa base, l’Upb calcola che il beneficio netto per Roma ammonterà a oltre 46 miliardi, il più elevato tra i Paesi della Ue. Mentre Germania e Francia sosterranno i maggiori costi netti ...

