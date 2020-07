Manichini seduti nei posti vuoti: ecco l’idea di un ristorante giapponese per rispettare il distanziamento sociale (e non solo) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Servono principalmente al distanziamento sociale, ma non solo. Possono essere, all’occorrenza, anche una silenziosa compagnia per chi mangia da solo. Sono Manichini, uomini, donne e bambini “finti” seduti al tavolo che “occupano” la sedia che dovrebbe rimanere vuota per rispettare le regole anti-Covid. L’idea viene da un ristorante di Tokyo Masato Takemine e ha fatto in pochi giorni il giro del mondo. L'articolo Manichini seduti nei posti vuoti: ecco l’idea di un ristorante giapponese per rispettare il distanziamento sociale (e non ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Manichini seduti nei posti vuoti: ecco l’idea di un ristorante giapponese per rispettare il distanziamento sociale… -

Ultime Notizie dalla rete : Manichini seduti Manichini seduti nei posti vuoti: ecco l’idea di un ristorante giapponese per rispettare il… Il Fatto Quotidiano