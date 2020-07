Inter, Padovan sicuro: “Impossibile l’arrivo di Messi, per qualsiasi squadra italiana” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giancarlo Padovan ha offerto un’analisi sul possibile trasferimento di Lionel Messi all’Inter, frequentemente discusso negli ultimi tempi, ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il giudizio del giornalista italiano, chiaro nell’annunciare l’indiscrezione come assolutamente utopica: “Messi? Io ai sogni non credo, la disillusione è troppo grave. Marotta fa bene a ribadire che è un giocatore impossibile non per i nerazzurri, ma per una squadra italiana in questo momento. Io ero uno di quelli che dubitava sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma si trattava di cifre più abbordabili. Ronaldo voleva andare via da Madrid, Messi vuole sentirsi più importante a Barcellona“. Leggi su sportface

