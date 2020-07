Il ds del Borussia Mönchengladbach: “Vendiamo sempre qualche giocatore. Ma quest’anno i migliori non partiranno” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Max Eberl vuole trattenere tutti i migliori giovani del Borussia Mönchengladbach. Intervistato dalla Westdeutsche Zeitung, il direttore sportivo del club tedesco ha parlato anche di Matthias Ginter, obiettivo di mercato dell’Inter: “Se guardate alla nostra storia, siamo sempre stati fedeli ai nostri annunci. Ogni anno vendiamo qualche giocatore, magari in maniera strategica. Ma quest’anno non sarà così. Abbiamo una squadra con alcuni elementi esperti, ma sono i giovani quelli che stanno facendo meglio: per esempio Elvedi, Ginter, Neuhaus, Zakaria, Embolo, Thuram o Plea. Abbiamo un anno di esperienza in più e vogliamo continuare tutti insieme. Di certo, un giorno verrà il momento di cedere questi calciatori, ma non è questo”. Foto: Ginter ... Leggi su alfredopedulla

GianeraMarco : @Anghi96 @helenamxria Tifa borussia ed è figa pure mentalità pazzesca del Santi - MutoPost : Portati a spasso da un tifoso del borussia scarso, che finaccia - IlFuRyuzaki : Ci sfottono pure i tifosi del Borussia Mocdencosoimpronunciabile @acmilan. Fatevi rispettare per Zeus - SimoneRamella : @ocram1926 @aledarko @pisto_gol Puoi anche arrivare in finale essendo la squadra più forte e uscirne sconfitto, com… - monxlocale : @gustatore una fanpage del '''Borussia Monchengladbach''' di una regione spagnola senza linea ferroviaria, figurati -