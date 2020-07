Grounded sbarca in accesso anticipato su PC e Xbox One (Di mercoledì 29 luglio 2020) Grounded, il nuovo gioco di avventura e sopravvivenza di Obsidian Entertainment, è ora disponibile per i membri Xbox Game Preview, su Xbox Game Pass e su Steam Early Access.Durante la fase di accesso anticipato di Grounded, i giocatori potranno fornire feedback al fine di migliorare le varie caratteristiche del titolo.Gli sviluppatori aggiungeranno contenuti in base al suddetto feedback della community, elimineranno i bug e applicheranno correzioni dove necessario.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Grounded sbarca Assetto Corsa Competizione, si torna in pista L'Osservatore d'Italia