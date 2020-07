Formula conformità su sentenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Conformità su sentenza: è possibile?Di quali sentenze si attesta la conformità Come attestare la conformità su sentenza Conformità su sentenza: fac-simile Conformità su sentenza: è possibile?Torna su Il potere di attestare la conformità di una sentenza è conferito all'avvocato dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge n. 179/2012. I primi due periodi di tale norma stabiliscono infatti che: "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma ... Leggi su studiocataldi

