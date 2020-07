Fallo di mani di Candreva, Martino tuona: "E' assurdo! Mi spieghino perché non è rigore" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il radiocronista ufficiale del Napoli per Kiss Kiss Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Gol per parlare del rigore non concesso al Napoli contro l'Inter per il tocco di mano di Candreva su Insigne: "Mi vien da rid ... Leggi su tuttonapoli

jeontenshi97 : A tirocinio vogliono farmi fare il laboratorio di fotografia, la psicologa mi fa 'fallo tu che io sono proprio nega… - ViPulcino : @pisto_gol La regola del fallo di mani in area funziona per tutti tranne che per una squadra. #Barella sempre impunito. #Anala #InterNapoli - FI69interista : @sminkionauta La prossima volta , non usare le mani , e anzichè farla volare dietro la schiena la fai volare avanti… - mizarondan : @aurujikook @Im0A9 ma t'appost? lo sai vero che le chat di destra sono le tue? cioe fregata con le mani nel sacco A… - Marcell03218022 : @RaBoPoff @BSe_Valdo_91 @MeMedesimo16 @ac_gianmarco @AliprandiJacopo Ti sei dimenticato il fallo di mani di Mancini contro il Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Fallo mani Inter-Napoli, rivivi la MOVIOLA: mani di Candreva, Insigne chiede un rigore Calciomercato.com Fallo di mani di Candreva, Martino tuona: "E' assurdo! Mi spieghino perché non è rigore"

Ora continuo a vedere cose assurde. In questo momento, appena un calciatore tocca il pallone con la mano, è rigore. Mi devono spiegare perchè non lo hanno fischiato al Napoli. Ci mancano almeno 10 ...

Allenarsi in casa: i consigli per farlo al meglio

Lo sport, si sa, è importante, ma ancora più importante è farlo correttamente e con la giusta attrezzatura ... Consiste nello scendere in squat, abbassare le mani a terra portando indietro le gambe.

Ora continuo a vedere cose assurde. In questo momento, appena un calciatore tocca il pallone con la mano, è rigore. Mi devono spiegare perchè non lo hanno fischiato al Napoli. Ci mancano almeno 10 ...Lo sport, si sa, è importante, ma ancora più importante è farlo correttamente e con la giusta attrezzatura ... Consiste nello scendere in squat, abbassare le mani a terra portando indietro le gambe.