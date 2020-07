Eva Riccobono la top model partorisce in vacanza, è nato il suo secondo bebè (Di mercoledì 29 luglio 2020) Eva Riccobono ha partorito una femminuccia, si chiama Livia Eva Riccobono è di nuovo mamma, la mamma bis ha partorito durante la giornata di ieri la sua seconda figlia, si chiama Livia. La bimba è secondogenita, ed è nata dall’amore tra l’attrice e il sound designer Matteo Ceccarini. È nata a Borghero, in provincia di Salerno dove i due si trovavano per trascorrere le vacanze estive. Leonardo è il primo figlio nato il 30 maggio del 2014. La coppia ha annunciato l’arrivo della piccola Livia attraverso un post su Instagram, in particolare è stato lui a condividere l’evento, lei invece non ha commentato, non si è fatta vedere o sentire dopo il parto. Invece durante il corso di questi mesi ha aggiornato i suoi follower circa ... Leggi su kontrokultura

