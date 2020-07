Cristina Marino, ritrova la forma perfetta dopo il parto: “Come si fa?” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cristina Marino si mostra davvero in splendida forma a pochi mesi da parto nel suo ultimo post pubblicato da pochi minuti sui social. Ecco la prova. foto facebookL’attrice che ha poco dato alla luce la sua prima figlia, nata dall’amore con Luca Argentero si è mostrata più in forma che mai nel suo post pubblicato da pochi minuti su instagram. E’ una pioggia di complimenti quella che arriva nei commenti sotto alla foto in cui la donna da sempre attenta alla linea mostra delle forme perfette a pochi mesi dal parto. Cristina Marino, la sua forma perfetta colpisce i fan: “Ma come fai?” Fonte Foto: Instagram @Cristina ... Leggi su chenews

Cristina Marino a soli due mesi dalla nascita della sua primogenita Nina, avuta insieme a Luca Argentero, ha già ritrovato un’ottima forma fisica.

