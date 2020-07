Coronavirus: altri 7 morti e 289 nuovi positivi (con più tamponi) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il bollettino odierno della Protezione Civile con i dati elaborati dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia ci dice che il numero dei morti è in leggero calo, essendo state registrate 7 nuove vittime nelle ultime 24 ore, ma con un ricalcolo dovuto al fatto che la regione Sardegna ieri ne aveva contato uno in più. Ieri, invece, i decessi erano stati 10, ma sia il 26 sia il 27 luglio erano stati solo 5. Aumenta il numero dei nuovi positivi, che dai 212 di ieri sale a 289, ma bisogna anche considerare il fatto che oggi sono stati effettuati più tamponi, ossia 56.018 contro i 48.170 del giorno prima. Gli attualmente positivi salgono a 12.616, mentre ieri erano 12.609. In totale, dall'inizio della pandemia, sono stati effettuati ... Leggi su blogo

