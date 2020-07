Controlli antimafia: circolare del Viminale ai prefetti sulle white list (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si tratta di una rimodulazione e un ampliamento dei settori di attività considerati sensibili nei quali si articola ciascuna white list tenuta da ogni prefettura Leggi su firenzepost

ROMA – Rendere più penetranti i controlli antimafia negli appalti relativi ai settori economici più attrattivi per la criminalità organizzata. È l’obiettivo delle modifiche normative apportate di rece ...

Viminale: indicazioni operative ai Prefetti dopo individuazione nuovi settori d'impresa "sensibili" a infiltrazioni criminali

Roma, 28 lug 21:28 - (Agenzia Nova) - Rendere più penetranti i controlli antimafia negli appalti relativi ai settori economici più attrattivi per la criminalità organizzata. È l'obiettivo - si legge s ...

ROMA – Rendere più penetranti i controlli antimafia negli appalti relativi ai settori economici più attrattivi per la criminalità organizzata. È l’obiettivo delle modifiche normative apportate di rece ...Roma, 28 lug 21:28 - (Agenzia Nova) - Rendere più penetranti i controlli antimafia negli appalti relativi ai settori economici più attrattivi per la criminalità organizzata. È l'obiettivo - si legge s ...