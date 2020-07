Comitato Taurinorum, l’advisor: «Connubio tra i valori tradizionali e la tecnologia» (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’advisor del Comitato Taurinorum è intervenuto al termine della conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole Giuseppe Pipicella, advisor coinvolto dal Comitato Taurinorum, è intervenuto al termine della conferenza stampa per spiegare il progetto relativo al Torino. Ecco le sue dichiarazioni: «È normale fare una progettualità in questi casi. Questo non può non passare nel coinvolgimento dei portatori di interesse. Questi clienti mi hanno trasmesso la passione. Ambasciatore non porta pena, dunque cerco di trasmettere questa passione oltre che solidità economica e progettuale. C’è un interesse nel Connubio tra valori tradizionali e nuovi. È un coinvolgimento dei portatori di ... Leggi su calcionews24

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del Comitato Taurinorum, cordata di imprenditori che vuole rilevare la società granata. Ecco le prime dichiarazioni: «In termini sporti ...

