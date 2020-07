Chiara Ferragni confessa la sua più grande insicurezza: “Ero ossessionata” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Chiara Ferragni confessa la sua più grande insicurezza: “Ero ossessionata” Anche le influencer hanno un punto debole e Chiara Ferragni non è da meno. L’amatissima influencer cremonese si è raccontata senza filtri ai suoi fan Instagram. Rispondendo a delle domande aperte da parte dei fan via Instagram Story, la moglie di Fedez ha esternato un lato inedito della sua personalità, raccontando la sua più grande insicurezza, ciò che l’ha fatta star male in passato e che oggi cerca di gestire. La Ferragni appare spesso confidente, sicura di quello che fa e di se stessa, eppure anni fa la celebre influencer ha avuto difficoltà ad accettarsi per ... Leggi su tpi

LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - VittorioSgarbi : L’arte è per tutti. Mi auguro che Chiara Ferragni vada in ogni luogo. - HuffPostItalia : Chiara Ferragni davanti alla sede del Pd? 'Giochiamoci il tutto per tutto' - arancinoalragu : RT @robertatalia_: Io se fossi chiara ferragni che pranza e cena al ristorante l’80% del tempo peserei 150 kg almeno - lakers751 : Chiara Ferragni in vacanza in Sardegna -