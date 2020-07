Calciomercato Genoa – Centrocampo, serve esperienza. Spunta un nome dalla B (Di mercoledì 29 luglio 2020) Calciomercato Genoa: il Grifone, in attesa della salvezza aritmetica, continua a muovere qualche pedina in vista della prossima sessione di Calciomercato. Il tecnico Davide Nicola, che sarebbe confermato con la salvezza, ha chiesto un tassello d’esperienza a Centrocampo per trovare ulteriore spessore nella zona nevralgica del campo. L’incrocio tra le richieste del tecnico e i dati dello scouting rossoblu hanno fatto cadere i riflettori su un giocatore protagonista del campionato di Serie B quest’anno. Calciomercato Genoa – Centrocampo, serve esperienza. Spunta un nome dalla B Il Genoa si sta muovendo per provare ad arrivare a ... Leggi su giornal

fcin1908it : Gds - Pinamonti, l'Inter tratta col Genoa e studia la mossa anti Juve. Il timore di Marotta... -… - calciomercatoit : ?? #Inter, si tratta con il #Genoa per #Pinamonti. La #Juventus sulle sue tracce, #Marotta vuole evitare un #Zaniolo… - OnorioFerraro : ?? Quinto colpo di Francesco #Totti in veste di procuratore: presa la procura del terzino classe 2003 del #Genoa And… - sportli26181512 : Genoa, Nicola: 'Sassuolo? De Zerbi ha fatto un lavoro straordinario': Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla...… - CalcioWeb : #Calciomercato, la #Lazio tenta il grande colpo. Scambio Milan-Fiorentina, duello Genoa-Torino - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa, Destro ai saluti: ecco dove può finire Calciomercato.com Calciomercato Inter, Pinamonti come Zaniolo: la mossa anti-Juve di Marotta

L’Inter è al lavoro con il Genoa per evitare, con Pinamonti, un Zaniolo-bis. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il canterano nerazzurro, preso la scorsa estate da Preziosi per 18 mi ...

Corrado Grabbi, da enfant prodige alla Juventus al flop in Premier League

Debuttò in Serie A a 19 anni, facendo goal alla Lazio, ma poi non ha mantenuto le attese: la carriera di Grabbi, talento spezzato della Juventus. È l'81° minuto di Lazio-Juventus, gara valida per la 1 ...

L’Inter è al lavoro con il Genoa per evitare, con Pinamonti, un Zaniolo-bis. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il canterano nerazzurro, preso la scorsa estate da Preziosi per 18 mi ...Debuttò in Serie A a 19 anni, facendo goal alla Lazio, ma poi non ha mantenuto le attese: la carriera di Grabbi, talento spezzato della Juventus. È l'81° minuto di Lazio-Juventus, gara valida per la 1 ...