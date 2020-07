Anche una parte dell’opposizione ha votato per lo scostamento di bilancio: 170 sì (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il voto sullo scostamento di bilancio non era affatto scontato. Eppure, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è riuscito a ottenere un altro passaggio importante per il suo esecutivo. Alla presenza del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, infatti, il senato ha detto sì al terzo atto richiesto dal MEF. Un atto da 25 miliardi di euro che, nell’attuale situazione di emergenza, fanno crescere il debito pubblico italiano, ma fanno fronte a una situazione economica di crisi senza precedenti: i 25 miliardi serviranno a coprire il decreto agosto per la parte relativa a cassa integrazione, blocco dei licenziamenti e proroga dei pagamenti e delle scadenze delle cartelle esattoriali. LEGGI Anche > Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul Coronavirus del 29 luglio ... Leggi su giornalettismo

VittorioSgarbi : L’emergenza democratica non riguarda solo le restrizioni alle libertà personali, ma anche una stampa di regime che… - virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - gennaromigliore : Mai come in questi giorni ci rendiamo conto di quanto pericolose possano essere le bufale. Anche e soprattutto in c… - elenamicheli79 : RT @Masse78: Domani è lunedì. Weekend lontano. Ferie lontanissime. Meteo: In arrivo caldo torrido, afa e temperature anche di 40 gradi. Pi… - RuggeroCapretti : RT @CucchiRiccardo: Lo dissi a Chiellini alla Domenica Sportiva. E Marco era presente in studio. Lo ripeto oggi: le sentenze, sportive o or… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche una Lampedusa, altri quattordici sbarchi nella notte. Nell'hotspot oltre 1.100 persone e c'è anche un positivo la Repubblica "Adotta un'aiuola" a Furci Siculo. Il sindaco Francilia sollecitato dalla minoranza

Furci Siculo - La passata amministrazione aveva messo in cantiere e poi avviato il servizio “adotta un’aiuola” con la partecipazione di oltre quaranta famiglie. Una iniziativa ammirevole, perché le ai ...

Bocelli dietrofront:‘Chiedo scusa, anche la mia famiglia contagiata dal virus’

Il cantante aveva scatenato delle polemiche dopo aver dichiarato in Senato di aver violato la quarantena e non conoscere nessuno finito in terapia intensiva "Io conosco un sacco di gente, ma non ho ma ...

Furci Siculo - La passata amministrazione aveva messo in cantiere e poi avviato il servizio “adotta un’aiuola” con la partecipazione di oltre quaranta famiglie. Una iniziativa ammirevole, perché le ai ...Il cantante aveva scatenato delle polemiche dopo aver dichiarato in Senato di aver violato la quarantena e non conoscere nessuno finito in terapia intensiva "Io conosco un sacco di gente, ma non ho ma ...