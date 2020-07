Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2020 ore 07:30 (Di martedì 28 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTRO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCODO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRDA A1 E LA LAURENTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA CASSIA TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI IN CORSO, TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA VERSO Roma; DISAGI SULLA PRENESTINA IN TRATTI SALTUARI TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE Roma; SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA TRA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - manebimus58 : Dove sono quelli che: a Roma non si fa nulla, non ci sono le ciclabili, la viabilità è insostenibile... Solo 27 sos… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 19… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai