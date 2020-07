Terremoto, scossa a largo di Sabaudia: sisma a pochi chilometri da Ponza (Di martedì 28 luglio 2020) DATI ML 2.6 ore 21:13 IT del 28-07-2020, Costa Laziale meridionale, Latina, Prof=12Km - INGVterremoti, @INGVterremoti, Leggi su leggo

Il Messaggero

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 21.13 nel mar Tirreno, a largo di Sabaudia. Lo segnala l'Ingv. La magnitudo del sisma è di 2.6, un valore non particolarmente preoccupante. Non si regis ...Nel 1990 l’uomo viveva in Sicilia dove si verificò una forte scossa e presentò domanda d’indennizzo alla Regione LUCCA. I ventisette secondi più lunghi della sua vita. Un tempo interminabile per una s ...