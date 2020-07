Perché si tiene i "pieni poteri": stato di emergenza, Conte giustifica così il colpo di mano (Di martedì 28 luglio 2020) Lo stato di emergenza per il coronavirus "scade alla fine di questo mese. Ritengo doveroso condividere con il Parlamento la sua proroga fino a ottobre che è inevitabile". È la richiesta del premier Giuseppe Conte, intervenendo in Senato dopo il Cdm. "Sarebbe incongruo -sospendere bruscamente l'efficacia delle misure adottate, se non quando la situazione è riconducibile a un tollerabile grado di normalità". Decisamente contrarie le opposizioni. Il Comitato tecnico scientifico ha segnalato che "sebbene la curva di contagi e l'impatto sul Ssn si siano notevolmente ridotti, ed è un dato che ci rinfranca, i numeri registrati dicono che il virus continua a circolare nel Paese", ha spiegato il premier per giustificare la richiesta. La maggioranza impegna il ... Leggi su liberoquotidiano

In Consiglio dei ministri il presidente Giuseppe Conte ha presentato una informativa sulla proroga dello stato d’emergenza: è sulla base di questo documento che, martedì pomeriggio, il premier si pres ...

I Non capita quasi mai che un ministro delle Finanze dica che rimane senza soldi in cassa, come se lo Stato fosse una famiglia o un'azienda a cui nessuno fa più credito e non sa come pagare le bollett ...

