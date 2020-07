Napoli, Gattuso: «Ci manca l’anima. Milik non mi è piaciuto» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato al termine della sfida persa contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Partita e squadre diverse, l’Inter è fisica e il Barcellona palleggia bene. Dobbiamo lavorare su quello che stiamo creando ma ci manca l’anima e non facciamo gol. Anche oggi abbiamo subito poco ma abbiamo preso gol, serve più anima perché ora l’abbiamo persa». GRINTA INTER E BARCELLONA – «È diverso, qui c’è più peso specifico. Sono d’accordo quando dici che nel primi dieci minuti non siamo entrati in campo, c’era ... Leggi su calcionews24

sechesi : A giudicare dalle parole e dal tono di Gattuso (e da quello che vediamo da qualche settimana) Milik potrebbe aver g… - UdantiD : RT @Stetobald: Il Napoli in 2 anni da Sarri a Gattuso ha fatto un downgrade più grande di quello del Milan nel 2012 con Zapata-Acerbi e Paz… - persemprecalcio : @FBiasin ? Un'#Inter 'sul pezzo' ha avuto la meglio su un #Napoli che si è affievolito. Ecco le PAGELLE delle due s… - statutos__ : RT @nonleggerlo: “Con la bellezza di #Napoli, le belle giornate che ci sono, tutti noi dobbiamo fare un passo indietro, dormire un po’ di p… - Delirio897J : La Lazio di Inzaghi (2mln) ha vinto la Supercoppa Il Napoli di Gattuso (1,5mln) ha vinto la Coppa Italia La Juventu… -