Migranti, il governo ha un'idea: va tutto bene così (Di martedì 28 luglio 2020) È più di un’emergenza Migranti. È emergenza nell’emergenza. Perché sulle coste della Sicilia, della Calabria e della Puglia, come ogni estate, arrivano i Migranti in fuga, ma tutto ciò adesso si intreccia con i rischi sanitari derivanti daI Coronavirus. Il tempo per prevenire e gestire i flussi migratori, ora in arrivo anche dalla Tunisia che rischia la bancarotta, ci sarebbe stato ma il governo in quest’ultimo anno si è arenato sui decreti sicurezza, indeciso se modificarli o meno. E ora il peso di questa non decisione e quindi mancanza di linea comune è piombato non solo sull’esecutivo ma anche sui sindaci e sui cittadini in piena stagione estiva.Per capire che aria tira basti pensare che ieri, nel vedere gli hotspot al collasso e i ... Leggi su huffingtonpost

