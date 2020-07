Lazio, Inzaghi: «Non dobbiamo sottovalutare il Brescia» (Di martedì 28 luglio 2020) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della partita contro il Brescia Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste alla vigilia della partita contro il Brescia. Brescia – «Non dobbiamo sottovalutare il Brescia, arriviamo da un’ottima prestazione a Verona quindi domani dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli. Quella contro la squadra di Lopez sarà una partita da affrontare con la giusta motivazione e attenzione. Dopo l’allenamento di oggi e il risveglio muscolare di domani vedrò le condizioni di chi ha giocato a Verona, senza contare i lungodegenti. Deciderò la formazione solo ... Leggi su calcionews24

