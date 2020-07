Jose Carlos Alvarez a Repubblica: “Con Casalino è finita al 100%. Lui non sapeva, mi vergognavo a parlagliene” (Di martedì 28 luglio 2020) Ha perso molti soldi investendo nel trading online ed è stato segnalato all’Ufficio antiriciclaggio di Bankitalia. Per questo il nome di Jose Carlos Alvarez è stato riportato da tutti i media. Per questo, e per essere l’ormai ex fidanzato di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio. Alvarez si è raccontato il una lunga intervista a Repubblica: “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi“. “La bomba”, cioè la segnalazione all’Ufficio antiriciclaggio, ha portato Casalino a diramare una nota nella quale ha spiegato la sua totale ... Leggi su ilfattoquotidiano

04Carmen20 : RT @napam_51: LA DEVIANZA ISTITUZIONALIZZATA ...! Rocco Casalino, parla Josè Carlos Alvarez: 'Sono rovinato, ho pensato a suicidio. Gli h… - marabutterfly : Mi viene da vomitare, governati da pagliacci - Carlo21077161 : Ci sono anche le buone notizie ogni tanto - ChiodiDonatella : RT @napam_51: LA DEVIANZA ISTITUZIONALIZZATA ...! Rocco Casalino, parla Josè Carlos Alvarez: 'Sono rovinato, ho pensato a suicidio. Gli h… - napam_51 : RT @napam_51: LA DEVIANZA ISTITUZIONALIZZATA ...! Rocco Casalino, parla Josè Carlos Alvarez: 'Sono rovinato, ho pensato a suicidio. Gli h… -