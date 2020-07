Gazzetta: oggi incontro tra Giuntoli e D’Avila per la firma di Osimhen (Di martedì 28 luglio 2020) “oggi è il giorno di Victor Osimhen al Napoli. Magari non arriverà ancora il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis, che comunque è atteso in settimana, ma ogni tassello sta andando al proprio posto e la giornata diventa definitiva perché ci sarà l’incontro fra il nuovo agente del centravanti nigeriano. William D’Avila e il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli“. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Occorre solo definire i dettagli dell’accordo e stilare i contratti, che per il Napoli sono sempre lunghissimi. Ma la trattativa è conclusa. L’offerta del Napoli, accettata dal Lille, “prevede 50 milioni, pagabili in 2 anni, oltre al cartellino di Karnezis che dunque lascerà il campionato italiano per la ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta oggi Milan, operazione qualità: da Tonali a Florentino, i nomi per il centrocampo La Gazzetta dello Sport Differenziata: Modena migliora ma la sufficienza resta lontana

Con il 64,3% è dietro agli altri capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna Il dato 2019 aumenta di poco se si considerano i numeri registrati nel 2018 In Emilia-Romagna la raccolta differenziata arr ...

La Gazzetta del Mezzogiorno: "Così il Bari spera nel ripescaggio in B"

Metabolizzata l'amarezza per la mancata promozione in Serie B, il Bari presta grande attenzione all'eventualità di un ripescaggio. Stando a quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, "dopo il ko ...

