Ciclismo | Vuleta Burgos 2020 | risultati e classifica prima tappa | vince Grossschartner

Felix Grossschartner si è imposto nella prima tappa della Vuelta a Burgos, la Burgos-Burgos di 157 chilometri. Con un allungo nel finale, il corridore austriaco ha anticipato di 8″ il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quickstep) e lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar), indossando così la maglia di leader della classifica generale. Nono e migliore degli italiani Matteo Trentin (CCC Team), 24esimo Fabio Aru. "C'era tanta tensione per il forte vento, era giusto stare davanti tutto il giorno e arrivare nel gruppo dei primi senza perdere tanto tempo e prendere eccessivi rischi – ha commentato lo scalatore sardo dell'Uae Team Emirates – E' stato bello tornare in gruppo, adesso aspetto di testarmi negli arrivi in ...

