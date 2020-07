Chi è Douglas Macgregor, il prossimo, e trumpianissimo, ambasciatore Usa a Berlino (Di martedì 28 luglio 2020) LE TENSIONI USA-GERMANIA Come notavamo ieri su Formiche.net , le dichiarazioni del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas , al quotidiano Rheinische Post rappresentano un ulteriore motivo di ... Leggi su formiche

Ex colonnello oggi opinionista di Fox News, Douglas Macgregor è stato scelto dal presidente Trump come nuovo ambasciatore Usa in Germania. Si attende il via libera del Senato. È una figura divisiva ma ...L'anno scorso era venuto a mancare Giulio Podda, attore del teatro popolare e il più anziano del mondo (105 anni e andava ancora in bici). Poi Kirk Douglas e ora Olivia De Havilland. Lo scettro del pi ...