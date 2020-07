Carabinieri di Piacenza, la compagna sapeva delle attività illecite di Montella: «I soldi li metto nel baule» (Di martedì 28 luglio 2020) Maria Luisa Cattaneo, la compagna di Montella, il carabiniere indagato per essere a capo della “banda” della caserma di Piacenza, sarebbe stata perfettamente a conoscenza di quello che faceva il suo fidanzato. A far trapelare la verità sono delle intercettazioni in cui la donna si riferisce al denaro ricavato dalle attività illecite di Montella. Come riporta il Corriere.it, la donna dice di mettere i soldi nel baule e di nasconderli, nelle telefonate parlando con il compagno. Per questo la Cattaneo è finita ai domiciliari rispondendo a cinque episodi di spaccio. Sempre nelle intercettazioni consiglia a Montella di interrompere gli affari dopo l’arresto del pusher suo socio, lo mette in guardia ... Leggi su attualitavip.myblog

stanzaselvaggia : Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova. E il carabiniere metteva like a sue… - HuffPostItalia : 'Picchiata e costretta a fare sesso'. Le accuse della trans Francesca ai carabinieri di Piacenza - Linkiesta : Il caso della caserma Levante di #Piacenza è il caso Italia. Le attività di infiltrazione, svelate sulla banda dei… - kisimaio : RT @dukana2: Le prime denunce ai #Carabinieri delinquenti di #Piacenza ...già un anno fa..ma nessuno ha fatto niente...#MeleMarce protette… - BonettoRossella : @king_artour @Carlo314159 @renatogalgano @AugustoMinzolin Lei è confuso i carabinieri di piacenza non sono sintomo… -