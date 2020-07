Anticiclone africano e GRAN CALDO: ecco fino a quando durerà, ultimissime (Di martedì 28 luglio 2020) L’ondata di CALDO africano al momento coinvolge più direttamente la Spagna e la Francia Meridionale, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto e localmente superato i 40 gradi. I flussi di calore, coadiuvati dalla rimonta anticiclonica subtropicale, stanno entrando in scena anche sull’Italia. Dopo un luglio bizzarro e tutta una prima parte d’estate senza l’Anticiclone africano, questi ultimi giorni di luglio sono invece caratterizzati da una possente rimonta dell’alta pressione subtropicale, che sposterà i propri massimi e la bolla d’aria rovente in quota a ridosso dell’Italia. Il CALDO raggiungerà già a metà settimana livelli notevoli, con temperature che potranno localmente sfiorare i 40 gradi. L’unica insidia, ... Leggi su meteogiornale

