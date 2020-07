Torino, Cairo: «Non venderei mai il club dopo una stagione come questa» (Di lunedì 27 luglio 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato delle voci che circolano sulla possibile acquisizione del club Il Torino è in vendita? No. Parola del presidente granata Urbano Cairo che, ai microfoni dell’Ansa, ha confutato le voci che circolano in questi giorni sulla possibile acquisizione del club da parte di alcune cordate. «Mai venderei il Torino dopo una stagione come questa, anche se non è detto che io debba restare a vita alla guida di questa società: hanno lasciato Milan e Inter presidenti storici e importanti come Berlusconi e Moratti.... L’annata che abbiamo vissuto non è certo ... Leggi su calcionews24

