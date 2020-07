Sophie Turner e Joe Jonas diventano genitori: è nata la loro prima figlia (Di lunedì 27 luglio 2020) Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori: online è emersa la notizia della nascita della loro prima figlia, di cui è stato rivelato il nome. Sophie Turner, la star della serie Il Trono di Spade, è diventata mamma di una bambina chiamata Willa. La figlia dell'attrice e di Joe Jonas, secondo quanto riportato dal sito TMZ, è nata mercoledì 22 luglio 2020. La coppia ha mantenuto per alcuni giorni la propria privacy e solo ora è emersa online la notizia del parto avvenuto in un ospedale di Los Angeles. Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati a Las Vegas nel mese di maggio 2019 e ... Leggi su movieplayer

neveragioiah : Lasciatemi dire che invidio Sophie Turner per aver fatto una figlia con il mio primo idolo - green__canary : RT @_valslife: SOPHIE TURNER E JOE JONAS SONO DIVENTATI GENITORI SIAMO TUTTI DIVENTATI ZII - green__canary : RT @lovelysophiet: RAGA SOPHIE TURNER E JOE JONAS SONO DIVENTATI MAMMA E PAPÀ DI UNA BAMBINA AAAAAAAH - ciab_roi : RT @_valslife: SOPHIE TURNER E JOE JONAS SONO DIVENTATI GENITORI SIAMO TUTTI DIVENTATI ZII - batuffolodineve : RT @househarington: Il 22 luglio Sophie Turner ha partorito una bimba. Queste due meraviglie sono ufficialmente diventati genitori. I'm so… -

Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori: online è emersa la notizia della nascita della loro prima figlia, di cui è stato rivelato il nome. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 27/07/2020 Sophie Turn ...Fiocco rosa per Sophie Turner e Joe Jonas. È nata la prima figlia dell’attrice di Game of Thrones e del marito, cantante dei Jonas Brothers. Il parto è avvenuto in una clinica di Los Angeles lo scorso ...