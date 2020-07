Premier League, Vardy nella storia: è il capocannoniere più vecchio di sempre (Di lunedì 27 luglio 2020) L’attaccante del Leicester Jamie Vardy ha conquistato il titolo di capocannoniere in Premier League Perdendo contro il Manchester United, il Leicester ha perso l’occasione di qualificarsi in Champions League. Ma per le Foxes c’è comunque da festeggiare. L’attaccante Jamie Vardy ha infatti vinto il titolo di capocannoniere della Premier League con 23 reti; dietro di lui Ings e Aubameyang. Salendo in cima alla classifica dei bomber, l’attaccante inglese è diventato il cannoniere più anziano a vincere il trofeo a 33 anni. Superato anche Didier Drogba che a 32 anni, quando giocava nel Chelsea, aveva realizzato ben 29 gol ... Leggi su calcionews24

