Pierluigi Diaco, l'annuncio a sorpresa a Io e Te: 'Dal 10 agosto sarà in diretta con noi' (Di lunedì 27 luglio 2020) l'annuncio a sorpresa a Io e Te: ' Dal 10 agosto sarà in diretta con noi '. Il conduttore del salotto di Rai1, nel corso della diretta di giovedì scorso, ha annunciato il ritorno di uno degli 'ospiti ... Leggi su leggo

clikservernet : Io e Te, l’annuncio a sorpresa di Pierluigi Diaco: “Gli amici con cui gioca al parco partono, così lui sarà in dire… - Noovyis : (Io e Te, l’annuncio a sorpresa di Pierluigi Diaco: “Gli amici con cui gioca al parco partono, così lui sarà in dir… - FQMagazineit : Io e Te, l’annuncio a sorpresa di Pierluigi Diaco: “Gli amici con cui gioca al parco partono, così lui sarà in dire… - BeppeDeledda : Pierluigi Diaco, vattene in casino è il posto adatto per te! I viscidi non li vogliamo alla Rai, noi paghiamo il canone. - calumflawIess : Devi sentirti offeso solo se ti dico che mi stai più antipatico di Pierluigi Diaco -