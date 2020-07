Piano regionale qualità dell'aria 'bocciato' dal Tar, le reazioni nel Siracusano (Di lunedì 27 luglio 2020) SIRACUSA - Il Tar di Palermo ha sostanzialmente accolto i ricorsi promossi dalle industrie dei petrolchimici siciliani, tra cui quelle della zona industriale di Priolo, contro il Piano regionale ... Leggi su lagazzettasiracusana

LiveSicilia : Piano regionale di qualità dell'aria, il Tar lo boccia. - marco_disca : RT @roberto_marcato: Incontrare sindaci, associazioni di categoria e imprenditori è il miglior modo per conoscere un territorio. Oggi ad Es… - AslBari : Stabilizzazione dei @precari, mobilità per gli @infermieri, avvio del “concorsone” unico regionale e assunzione deg… - roberto_marcato : Incontrare sindaci, associazioni di categoria e imprenditori è il miglior modo per conoscere un territorio. Oggi ad… - LaGazzettaSR : #Piano regionale qualità dell'aria 'bocciato' dal Tar, le reazioni nel Siracusano -