Perché questo è il momento di andare su Marte (Di lunedì 27 luglio 2020) Saranno tre nei prossimi mesi le missioni dirette su Marte. Vedranno coinvolte Stati Uniti, Cina ed Emirati Arabi, saranno tutte caratterizzate dalla presenza di robot e mosse dalla curiosità di saperne di più sulla potenziale abitabilità pianeta rosso. Gli Usa stanno per lanciare il loro quinto rover sviluppato ad hoc per Marte, Perseverance, che andrà a caccia di tracce di vita presente o remota tra le polveri e le rocce del pianeta. Gli scienziati cinesi sono invece alla loro prima volta con un rover marziano, mossi forse dal successo della loro ultima missione diretta sulla Luna. Gli Emirati Arabi, dal canto loro, si stanno preparando a sguinzagliare attorno a Marte un orbiter per investigarne l’atmosfera. In questo video, diffuso da Nature, ecco le tre missioni in ... Leggi su wired

