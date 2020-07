Messi all’Inter, la bomba di Sportmediaset: “Steven Zhang vuole portarlo a Milano” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nonostante le smentite di Conte e Marotta, Sportmediaset rilancia la notizia bomba di Messi all’Inter. L’argentino è un obiettivo del presidente Zhang! Messi all’Inter, il sogno continua. A rilanciare la notizia è Sportmediaset, che nell’edizione odierna ha ribadito che il numero uno nerazzurro Steven Zhang ha seriamente intenzione di portare il 6 volte pallone d’oro a Milano. Nonostante le smentite arrivate sia dal ds Beppe Marotta che dal tecnico dell’Inter Antonio Conte, fonti vicine al gruppo Suning hanno fatto sapere che il giovane presidente nerazzurro sta cercando di capire la reale fattibilità dell’affare per la prossima stagione. Tra un anno infatti la Beneamata potrebbe risparmiare qualcosa ... Leggi su bloglive

