Halo Infinite avrà diverse tipologie di missione stando alla mappa di gioco (Di lunedì 27 luglio 2020) I fan di Halo Infinite stanno analizzando in modo approfondito l'immagine della mappa del gioco comparsa durante l'evento Xbox Games Showcase che ci ha offerto il primo sguardo al gameplay del titolo.L'accoglienza al filmato è stata un mix di reazioni. Molti hanno criticato il comparto grafico ma Microsoft è già intervenuta sulla questione confermando che quanto mostrato proveniva da una vecchia build. Una cosa che è stata accolta meglio delle immagini di Halo Infinite è stata il passaggio a un mondo più grande e più aperto. All'inizio della demo, il giocatore fa comparire brevemente la mappa prima di procedere con la missione principale. Come vi aspettereste, i fan hanno analizzato questa ... Leggi su eurogamer

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Halo Infinite: nuovi dettagli sul multiplayer #343Industries #HaloInfinite #Microsoft #PC #XboxOne #XboxSeriesX #tuttotek h… - tuttoteKit : Halo Infinite: nuovi dettagli sul multiplayer #343Industries #HaloInfinite #Microsoft #PC #XboxOne #XboxSeriesX… - GiocareOra : Halo Infinite supporta solo schermo diviso per 2 giocatori - infoitscienza : Halo Infinite, nuovi dettagli sulla Co-Op Split Screen - GamingTalker : Halo Infinite continuerà la storia di Halo 5 stando a 343 Industries -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Nella stessa sessione di domande e risposte in cui è stato svelato che il gioco è Combat Evolved ma senza alcuna restrizione in termini di libertà, il capo di 343 Industries, Chris Lee, il creative di ...Guardians e di cui i fan hanno sentito davvero la mancanza è stata la modalità cooperativa su schermo condiviso. Per tale ragione, una delle prime cose che 343 Industries ha confermato di Halo Infinit ...