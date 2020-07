Francesco Monte, "non ci rompere i c***": tra la fidanzata e Tommaso Zorzi finisce malissimo (Di lunedì 27 luglio 2020) Tutti contro tutti. E adesso volano gli stracci: la fidanzata di Francesco Monte contro Tommaso Zorzi. Che sembra aver “pizzicato” l'ex tronista, alle prese con il nuovo singolo intitolato ‘Siamo già domani'. Zorzi scrive: “Noi sotto shock”. E dopo questa frase dell'influencer crolla tutto. Sui social si alza un polverone, dopo il commento ad un post di “Trash Italiano”. Cosi, la modella Isabella De Candia (fidanzata di Monte) prende di mira Zorzi. Un post di fuoco che agita i toni. Zorzi non si ferma, rincara la dose. Esplode con una serie di Instagram stories. “Per favore cara mia, torna a fare la fidanzata di ... Leggi su liberoquotidiano

trash_italiano : MA FRANCESCO MONTE È DIVENTATO CANTANTE E NESSUNO MI AVVERTE ?? - xchoconath : RT @aidalaverdadera: Z0rz1 che definisce “macigno cui coglioni” Francesco Monte mi fa godere come un riccio - pensieronews : Gossip: la fidanzata di Francesco Monte contro Tommaso Zorzi. - Pio_Monte : Madonna in adorazione del bambino e San Giovanni Battista bambino di Francesco De Mura. #piomonte #arte #quadreria - zazoomblog : Francesco Monte: è guerra tra Isabella De Candia e Tommaso Zorzi - #Francesco #Monte: #guerra #Isabella -