Eutanasia Davide Trentini, il pm: "Condannare Welby e Cappato a minimi legge" (Di lunedì 27 luglio 2020) Il reato c'è, ma anche i nobili intenti. Così il pubblico ministero Marco Mansi ha chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi per Mina Welby e Marco Cappato, accusati di aiuto al suicidio nel processo a Massa (Massa Carrara) per la morte di Davide Trentini. "Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge - ha detto il pm -. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell'interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Colpevoli sì ma meritevoli di alcune attenuanti che in coscienza non mi sento di negare". Mina Welby: "Se condannata voglio andare in carcere" "Sono serena, ieri ... Leggi su tg24.sky

