Cossutta: “La Casa delle Donne trattata come un’inquilina morosa, proposte inaccettabili” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – Dal Campidoglio “proposte irricevibili, inaccettabili e provocatorie. La Casa viene tratta come un’inquilina morosa. Se continuiamo cosi’ sara’ la morte della Casa, perche’ non ce la facciamo“. Cosi’, all’agenzia di stampa Dire, Maura Cossutta, presidente della Casa Internazionale delle Donne, che stamattina ha incontrato, con una delegazione, l’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative del Comune di Roma, Valentina Vivarelli, a proposito della difficile trattativa col Campidoglio in piedi da diversi mesi sulla permanenza nel complesso del Buon Pastore, in via della Lungara 19, e sul debito. Leggi su dire

