Coronavirus, Murray: "Us Open? Ho paura a viaggiare" (Di lunedì 27 luglio 2020) "Quattro o cinque settimane fa eravamo piuttosto scettici per gli Us Open. Ma mentalmente, ad un certo punto, devi iniziare a prepararti" . Andy Murray ha spiegato alla stampa inglese le difficolta' ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus Murray Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Murray