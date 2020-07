Coronavirus: Messico, i casi superano quota 390mila (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - Il bilancio dei casi di Coronavirus in Messico ha superato quota 390mila e quello dei decessi quota 43mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. L'... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Messico Coronavirus: Messico, 7.573 casi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Nuova ondata di contagi in Cina

La Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi di Covid-19, di cui 57 di trasmissione domestica e 4 importati: è il peggior dato dalle 75 infezione segnalate il 6 marzo scorso. Secondo i dati diffusi da ...

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il bilancio dei casi di coronavirus in Messico ha superato quota 390mila e quello dei decessi quota 43mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. L'unive ...

