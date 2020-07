Autostrade verso lo spin-off e la quotazione in Borsa (Di lunedì 27 luglio 2020) (TeleBorsa) – Si profila una quotazione in Borsa di Autostrade, prima lo spin-off da Atlantia, poi l’IPO e un aumento di capitale sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti allo stesso prezzo di collocamento. Non l’ingresso diretto per fasi successive, come era stato ipotizzato inizialmente. Sarebbe questa l’ipotesi di memorandum che CDP ha consegnato ad Atlantia, che il CdA sta valutando, ma a data della sigla dell’intesa, che scadeva oggi 27 luglio, sembra aver subito un leggero slittamento di qualche giorno. IPO e Aumento di capitale Si profila dunque un’operazione totalmente di mercato, che partirebbe con lo spin-off e l’IPO di ASPI, effettuata a prezzi di mercato, quindi tali da esprimere il reale valore dell’asset, in parte vendendo ... Leggi su quifinanza

