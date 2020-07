Zapata-Muriel, due colombiani da top ten del gol in Europa (Di domenica 26 luglio 2020) Quella di Gasperini è ormai da quattro anni l’Atalanta dei record. Di punti, di gol, di risultati ottenuti in campionato e nelle coppe europee: a Bergamo una squadra così forte non si era mai vista in 113 anni di storia ... Leggi su ecodibergamo

Atalanta_BC : ???? Gol 'made in Colombia'!!! #Zapata appoggia per #Muriel che infila a fil di palo il vantaggio nerazzurro!!! ???? A… - NahuelR_P : @Encuesta5Futbol 1-Zapata 2-Muriel 3-borre 4-bacca 5-Teo 6-Falcao - MathiasCostanzo : @Encuesta5Futbol Falcao Borre Zapata Teo Bacca Muriel - AlejoPerez29 : @Encuesta5Futbol Zapata, borre, Muriel, Falcao, bacca, teo - itunahuel_ : @Encuesta5Futbol Zapata Borre Falcao Muriel Bacca Teo -