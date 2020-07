Usa, ha chiamato Alexandria Ocasio-Cortez “fucking bitch”: Ted Yoho cacciato da associazione cristiana (Di domenica 26 luglio 2020) Il deputato repubblicano Ted Yoho è stato espulso dal board dell’organizzazione cristiana Bread for the World, che si batte contro la fame del mondo, dopo avere insultato la collega democratica Alexandria Ocasio-Cortez. “Mi ha chiamata schifosa, pazza, ‘fucking bitch’”, ha tuonato parlando al Congresso la trentenne Alexandria, pronunciando termini di soliti banditi dall’aula e segnando così un’altra piccola rivoluzione. Quegli insulti le sono stati rivolti sulle scale di Capitol Hill, dove Yoho credeva che nessun altro a parte la diretta interessata avrebbe potuto sentirlo. E invece, scrive The Hill, erano stati sentiti anche da un cronista. L’intervento di denuncia delle offese sessista da parte della ... Leggi su ilfattoquotidiano

