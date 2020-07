Terrore sul bus di linea: lancio di pietre, esplodono i finestrini. Un ferito (Di domenica 26 luglio 2020) pietre contro due bus di città a . E a farne le spese è un conducente colpito dai sassi lanciati dai vandali e costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale. Gli sconcertanti episodi ... Leggi su leggo

abettine : @Vulcanelios Art. 1: L'Italia è una dittatura, fondata sul terrore. - AntoninoMi : il senatore @matteorenzi dice che loro sono sempre stati per il maggioritario; in realtà c'era un accordo di magggi… - Marco_chp1 : RT @leggoit: #Taranto, terrore sul #bus di linea: lancio di pietre, esplodono i finestrini: un ferito - leggoit : #Taranto, terrore sul #bus di linea: lancio di pietre, esplodono i finestrini: un ferito - FPalladini : @LaPrimaManina Il numero l'ha scritto giusto, il mio terrore è che sbagli l'iban, poi voglio vederti giustificare u… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore sul

Leggo.it

L’autore e regista Damiano Monaco ha realizzato “I guardiani della soglia”: “Svelo i segreti di queste decorazioni arrivate in città nel ’600” TORINO. Scrutano e osservano dall’alto dei portoni. Spala ...Tanta paura e tragedia sfiorata in via Ghibellina, in pieno centro storico fiorentino e in pieno giorno. Poco dopo l'ora di pranzo, una macchina è andata a schiantarsi contro un dehor e abbattuto alcu ...